Alzheimer Nederland benoemt tweede directeur-bestuurder

Patricia Kerckhoff is sinds 2014 werkzaam bij Alzheimer Nederland als hoofd marketing, fondsenwerving en data intelligence. “Onder haar leiding heeft Alzheimer Nederland de afgelopen acht jaar een sterke omzet- en merkgroei doorgemaakt”, laat de organisatie weten. Dat is deel van de reden waarom de raad van toezicht (rvt) haar benoemt als directeur-bestuurder.

Innovatiekracht en resultaatgerichtheid

“Ze past met haar bewezen innovatiekracht en resultaatgerichtheid uitstekend in het profiel”, aldus Liesbeth Spies, voorzitter van de raad van toezicht van Alzheimer Nederland. Kerckhoff gaat een collegiaal bestuur vormen met Gerjoke Wilmink, die in een toelichting zegt uit te kijken naar de samenwerking. “In de vier jaar dat ik bestuurder van Alzheimer Nederland ben, heb ik de organisatie enorm zien groeien. In inkomsten en in doelbesteding. Het is goed dat we de aansturing daarop nu aanpassen. Ik verheug me erop samen met Patricia als tweede bestuurder nog veel meer stappen te kunnen zetten.”