Alzheimer Nederland introduceert nieuw hulpmiddel

In de huidige coronacrisis is het extra lastig om sociaal contact te maken met mensen met dementie. Toch is dat ook zonder de huidige restricties niet gemakkelijk, bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis bij naasten en verzorgers over de person in kwestie. De app, die gratis te downloaden via de App Store (iOS) of Google Play (Android), helpt naasten contact te maken.

Inspiratiebron

De app kan gevuld worden met foto’s, video’s en herinneringen. Anderen worden uitgenodigd de app te gebruiken als inspiratiebron voor gespreksonderwerpen. De app kan gebruikt worden in verpleeghuizen, maar ook in de dagbesteding, met de thuishulp, buren en andere mensen die in contact staan met iemand met dementie.

Gepersonaliseerd

Robin van Otterdijk, User Experience Designer bij Proxcellence, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld in samenwerking met SAP bedacht de app naar aanleiding van contact met zijn opa met dementie. Hij besprak onder andere de ervaringen van zijn opa toen hij nog Olympisch sporter was, aan de hand van foto’s. Die tijd herinnerde zijn opa zich als de dag van gisteren. ‘’Je weet vaak niet wat de mensen met dementie nog weten of wat ze meegemaakt hebben, dus moet je zelf met verhalen komen waarop de mensen kunnen inhaken. Via de app kan je gepersonaliseerde gespreksonderwerpen creëren aan de hand van beelden, video’s en verhalen.’’

Kwaliteit van leven

‘’De app ‘Dat ben ik’ roept verhalen op in plaats van vragen. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en zorgt voor houvast voor verzorgers en familie. Bovendien worden op deze manier de hersenen positief geprikkeld en gestimuleerd. Het is een soort digitaal levensalbum. In coronatijd kan het voor mantelzorgers fijn zijn de app te downloaden en te vullen met herinneringen en beeldmateriaal. Het kan nu helpen tijdens het videobellen en andere vormen van contact op afstand. Ik hoop dat, als er straks weer meer mogelijk is, de app ook een fijn hulpmiddel is tijdens fysieke gesprekken”, aldus Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland.