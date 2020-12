Amaliazorg benoemt nieuwe voorzitter raad van toezicht

Pauline Smeets past met haar brede ervaring perfect bij het geschetste profiel, zo laat de raad van toezicht weten. Ze is momenteel lid van het dagelijks bestuur van de Limburgse Werkgeversvereniging, voorzitter van de Kring Zuid-Limburg van de Werkgeversvereniging en voorzitter van het Samenwerkingsverband VO 3101 Passend Onderwijs Noord-Limburg. Daarnaast is ze actief als dagvoorzitter en presentator.

Smeets volgt Ting Yu Chu op, die na een maximale benoemingstermijn zijn functie per 1 januari neerlegt bij Amaliazorg. De zorgorganisatie beschikt over vijf woonzorgcentra in Noord-Brabant, toegespitst op belevingsgericht groepswonen voor mensen met dementie.