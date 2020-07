Amaliazorg stelt nieuwe directeur-bestuurder aan

Han Hendrikse is per 1 augustus benoemd als directeur-bestuurder van Amaliazorg in Oirschot. Hij volgt in deze rol interim directeur-bestuurder Geert Becks op.

Hendrikse was de afgelopen jaren directeur-bestuurder bij ouderenzorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast is en blijft hij bestuurslid bij de Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD). Eerder was hij actief als manager bij onder meer Laurens en de Swinhove Groep.

In zijn nieuwe rol wil Hendrikse zich sterk maken voor belevingsgerichte zorg. “Samen met de collega’s wil ik werken aan een mooie en kleurrijke toekomst. Bij iedere ontmoeting heb ik de warme betrokkenheid voor de bewoners, elkaar en de organisatie al mogen ervaren. Ik zet me er graag voor in om samen te werken aan belevingsgerichte zorg voor de bewoners en een fijne werkplek voor medewerkers.”