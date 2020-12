Amarant benoemt nieuwe toezichthouders

Amarant verwelkomt twee nieuwe leden van de raad van toezicht in de personen van Gerco Blok en Nicolette Engbers. Beiden gaan per 1 januari aan de slag als toezichthouder bij de aanbieder van gehandicaptenzorg in Noord-Brabant.

Blok is psychiater en sinds 2017 lid van de raad van bestuur van de Zeeuwse ggz-aanbieder Emergis. Eerder was hij hier geneesheer-directeur was. Ook was hij lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Deze kennis en ervaring sluiten goed aan bij zijn portefeuille ‘Kwaliteit van Zorg en Veiligheid’ in de raad van toezicht van Amarant.

Engbers is negen jaar bestuurder geweest van Altra, een organisatie voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. Het afgelopen jaar is zij haar eigen bedrijf voor interim management gestart. Engbers is tevens lid toezichthoudend bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Binnen de raad van toezicht richt zij zich op de portefeuilles ‘Kwaliteit van Zorg en Veiligheid’ en ‘HRM’.

Met ruim 5000 medewerkers en 1800 vrijwilligers levert Amarant zorg en ondersteuning aan ruim zesduizend mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel.