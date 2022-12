Amarant krijgt nieuwe toezichthouder

Christophersen is sinds sinds 2019 bestuurder bij Laurentius Stichting voor Katholiek Basisonderwijs (29 scholen) en Kinderopvang (15 locaties) in Delft. Binnen het collegiaal bestuur van Laurentius Stichting is zijn aandachtsgebied de bedrijfsvoering. Hij zet zich specifiek in voor de transitie naar een integraal aanbod van onderwijs én kinderopvang, het vergroten van de financiële robuustheid en het versterken van de strategische positie van de Laurentius organisatie in de regio.

Zijn kennis en ervaring sluiten volgens Amarant goed aan op zijn portefeuille financiën in de raad van toezicht. Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel.