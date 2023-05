Ambulancezorg Groningen onder vergrootglas IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) volgen kritisch hoe Ambulancezorg Groningen de kwaliteit probeert te verbeteren, meldt Dagblad van het Noorden . Er zijn problemen met de werksfeer, onderprestatie en het niet halen van landelijke normen voor aanrijtijden. Er is een rapport opgesteld door een veranderteam van Ambulancezorg Groningen, waarin wordt gepleit voor een professionelere organisatie.

Onderzoeksbureau Het Zuiderlicht heeft eerder dit jaar al geconcludeerd dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werksfeer binnen Ambulancezorg Groningen. Daarnaast worden prestatienormen niet gehaald en is de planning niet op orde. De inspectie en de NZa houden de organisatie nauwlettend in de gaten en er bestaat een risico op verscherpt toezicht en ingrijpen. Ambulancezorg Groningen heeft steun toegezegd gekregen van zorgverzekeraars Achmea en Menzis om het veranderproces te ondersteunen.

Scholingen

Het veranderteam van Ambulancezorg Groningen heeft plannen opgesteld om de dienstroosters te verbeteren en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Er zullen scholingen worden georganiseerd voor een professionele werkhouding en er worden maatregelen genomen om slachtoffers van ongewenst gedrag te begeleiden en te beschermen. Ambulancezorg Groningen streeft ernaar om binnen drie jaar een toonaangevende ambulance-organisatie te zijn. Het veranderproces zal naar verwachting minstens twee jaar duren, maar het is noodzakelijk om de zorg in de regio te verbeteren.