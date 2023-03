Ambulancezorg start met invoer verbeterde urgentie-indeling

De ambulancesector start vandaag met de invoering van een verbeterde urgentie-indeling. Deze heeft zeven urgentieniveaus, in plaats van drie. Nieuw hierbij zijn de meldkamerzorgurgenties C1 en C2, waarbij ambulance-inzet niet nodig is.

Uit eerder onderzoek van Nivel bleek dat uitbreiding van de huidige indeling onder andere verbetering van kwaliteit van zorg kan opleveren.

Zeven urgenties

De bestaande spoedeisende urgentiecategorieën A1 en A2 worden uitgebreid met urgentie A0. Het gaat daarbij om levensbedreigende situaties, waarin tijd er het allerbelangrijkste is en de ambulance met de groot mogelijkste spoed naar de patiënt rijdt. Het gaat daarbij om een kleine groep patiënten.

De nieuwe meldkamerzorgurgentie C1 is bedoeld voor doorverwijzing van patiënten, bij C2 gaat het om zelfzorgadvies. De 112-bellers met een minder urgente zorgvraag ontvangen hierdoor vaker direct de juiste (andere) zorg op de juiste plek. Te denken valt aan huisartsen-(spoed)zorg, wijkverpleegkundige zorg of acute GGZ.

Verder krijgt het verschil tussen hoogcomplexe ambulancezorg en midden- en laagcomplexe ambulancezorg binnen de B urgentie verder vorm.

Ten slotte wordt wanneer het mogelijk is, meer tijd genomen voor de triage. Zodat beter bepaald kan worden welke zorg past bij de zorgvraag.

Looptijd

De start van de implementatie is op 30 maart tijdens de landelijke kick-off door de voorzitter van Ambulance Zorg Nederland, Han Noten. De zeven urgenties worden in de hele sector geïmplementeerd. Deze implementatie vraagt naast aanpassingen in de meldkamers ambulancezorg ook om afstemming met zorgpartners en andere betrokkenen. Daarom is voor het traject een periode tot eind 2024 gepland.