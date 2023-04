Amphia benoemt nieuwe voorzitter raad van bestuur

Robert Wagenmakers | Foto: Amphia

Wagenmakers (1968) volgde de opleiding geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De opleiding tot orthopedisch chirurg doorliep hij binnen de opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland vanuit het Academisch Ziekenhuis Groningen. Daar is hij vervolgens ook als orthopedisch chirurg aan de slag gegaan. In 2008 is hij gepromoveerd en in 2016 behaalde hij zijn MBA. In 2010 maakte Robert de overstap naar Amphia in Breda waar hij sinds 2017 deel uitmaakt van het bestuur van de coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A). Sinds 2021 is hij voorzitter van dit bestuur.

Amphia is een topklinisch opleidingsziekenhuis, met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur.