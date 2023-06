Amphia-cardiologen vroegen teveel voor advieswerk

Meerdere cardiologen in het Bredase Amphia-ziekenhuis hebben van leveranciers van medische hulpmiddelen meer betaald gekregen dan het toegestane maximum. Het gaat om vergoedingen die ze kregen voor advieswerk. Dat meldt de NOS.

Daarnaast hebben de medisch specialisten betalingen verborgen gehouden voor hun ziekenhuisbesturen en ook niet gemeld in het openbare Transparantieregister. Die conclusies staan in een rapport van externe onderzoekers, die ernaar keken in opdracht van het ziekenhuis.

De cardiologen handelden hiermee in strijd met de regels die ongewenste beïnvloeding en omkoping van artsen moeten voorkomen. Het ziekenhuisbestuur benadrukt dat er voor dat laatste in het Amphia geen aanwijzingen zijn gevonden. Wel worden maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. (ANP)