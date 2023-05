Amphia-ziekenhuis moet informatie vrijgeven over ontslagen oncoloog

Het Amphia-ziekenhuis in Breda wordt geconfronteerd met een dwangsom van 2.000 euro per dag als het niet voldoet aan het verzoek van een voormalige medewerkster om documenten vrij te geven over een ontslagen specialist, meldt BN DeStem op basis van de rechterlijke uitspraak. De vrouw, die liever anoniem blijft, wil met deze documenten aantonen dat het ziekenhuis op de hoogte moet zijn geweest van het grensoverschrijdende gedrag van een internist-oncoloog. Deze arts zocht gedurende lange tijd seksuele toenadering tot vrouwelijke medewerkers, en pestte en intimideerde hen.