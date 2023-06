Amsterdam AI en Smart Health Amsterdam gaan verder als Amsterdam AI

Amsterdam AI bestaat sinds eind 2019. Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, Sanquin, het Antoni van Leeuwenhoek, het Centrum Wiskunde & Informatica, de gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en Amsterdam UMC hebben het samenwerkingsverband opgericht. Wetenschappers van zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit doen fundamenteel onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Amsterdam UMC kijkt met de andere ziekenhuizen in de regio naar de toepassing in de zorg. “We zitten momenteel in een beginfase waarin iedereen ontzettend enthousiast is, er lopen zoveel initiatieven. Maar de echte impact moet zich nog bewijzen,” aldus Mat Daemen, vice-decaan onderzoek van Amsterdam UMC.

Van wetenschap naar praktijk

Toch zijn er binnen Amsterdam UMC al verschillende afdelingen waar AI toegepast of onderzocht wordt. Onder meer op de intensive care, waar met een ontslagsoftware voor patiënten wordt gewerkt. Uiteindelijk is het doel om nieuwe wetenschappelijke inzichten van nut te laten zijn in de dagelijkse zorgpraktijk. “Het is daarbij belangrijk dat nieuwe AI-toepassingen voor artsen en verpleegkundigen makkelijk te gebruiken zijn in bestaande computersystemen, zodat het minder tijd gaat kosten om goed te behandelen”, aldus Amsterdam UMC.

De versmelting van Smart Health Amsterdam met Amsterdam AI is op 31 mei in de ambtswoning van burgemeester van Amsterdam gerealiseerd. Het voormalige netwerk Smart Health organiseerde onder andere bijeenkomsten voor bedrijven, startups en onderzoekers die bezig zijn met kunstmatige intelligentie in de zorg. “Met de samensmelting tussen Smart Health Amsterdam en Amsterdam AI ontstaat er nog meer slagkracht op het gebied van verantwoord gebruik van AI in de zorg”, aldus Amsterdam UMC. “Dat de instellingen binnen Amsterdam AI al lang samenwerken is een enorm voordeel. We delen kennis met elkaar over nieuwe AI-initiatieven, maar als een toepassing niet blijkt te werken, laten we dat elkaar ook weten. Zo leren we van elkaars fouten,” aldus Daemen.