Amsterdam UMC en regionale ziekenhuizen zetten kankeronderzoeksnetwerk op

Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam gaat een gezamenlijk onderzoeksnetwerk voor kanker opzetten in de regio Noord-Holland en Flevoland. In september gaat een pilot met drie ziekenhuizen van start: Flevoziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis.

KWF Kankerbestrijding heeft 2,4 miljoen euro subsidie toegekend aan het project, waar ook DORP (Dutch Oncology Research Platform) en IKNL aan verbonden zijn. Doel van het initiatief is om zoveel mogelijk patiënten toegang te geven tot innovatieve behandelingen.

“In de regionale ziekenhuizen komen patiënten niet snel in aanraking met de onderzoeken die wij in het Cancer Center Amsterdam doen”, zegt internist-hematoloog Sonja Zweegman. “Door een regionaal onderzoeksnetwerk te vormen kunnen zowel de patiënten bij Amsterdam UMC als in de regionale ziekenhuizen in studieverband een behandeling krijgen. Het voordeel voor ons als academisch ziekenhuis is dat we met meer patiënten beter en sneller kankeronderzoek kunnen doen.”

Pilot van start

In september start een pilot met drie ziekenhuizen: Flevoziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis. Daarna volgen meer ziekenhuizen in de regio. “Vanuit de financiering van KWF stellen we research-verpleegkundigen aan in de regionale ziekenhuizen”, zegt projectleider Wendy Onstenk, die het regionale kankeronderzoeksnetwerk opzet. “Zij gaan lokaal de diverse studies coördineren. Ook vragen zij of de patiënt bloed of weefsel wil afstaan voor de biobanken van Cancer Center Amsterdam. Dit materiaal gebruiken de onderzoekers voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld het ontstaan van kanker en manieren om kanker eerder te ontdekken en beter te behandelen.”