Amsterdam UMC: in 2025 alleen nog fysieke afspraak op verzoek patiënt

In 2025 vindt contact tussen de patiënt en het Amsterdam UMC in principe digitaal plaats, tenzij de patiënt nadrukkelijk vraagt om een fysiek ziekenhuisbezoek of daar inhoudelijke redenen voor zijn. Dat blijkt uit een visiedocument van het Amsterdam UMC.

“Een bezoek aan het ziekenhuis vindt in de toekomst alleen plaats wanneer die door de patiënt nadrukkelijk gewenst is of in de behandeling of behandelrelatie relevant is”, staat in de Visie op e-health van Amsterdam UMC. De omslag naar “digitaal tenzij” moet in 2025 gemaakt zijn, blijkt uit het document. Een patiënt moet dan ook zelf online afspraken kunnen maken en wijzigen.

Trots gekopieerd

Amsterdam UMC zegt de omslag niet alleen te willen maken, maar in samenwerking met andere ziekenhuizen door kennis en kunde te delen en die ook van andere huizen over te nemen. In het visiestuk staat expliciet dat het ziekenhuis staat voor “proudly copied elsewhere”, een tegenhanger van “not invented here”.