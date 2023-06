Amsterdam UMC opent het eerste Kinderbuikcentrum

In Nederland krijgen jaarlijks enkele honderden kinderen te maken met ernstige buikaandoeningen. Het vaststellen van de diagnose en juiste behandeling is vaak ingewikkeld. Het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC behandelt al tientallen jaren kinderen met zeldzame buikproblemen. “Vroege herkenning van deze aandoeningen is essentieel voor een goede behandeling”, aldus Amsterdam UMC.

One-stop-shop

Daarom bundelt het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC nu al zijn kennis en expertise op dit terrein middels een nieuwe aanpak. Het Kinderbuikcentrum is de eerste plek waar kinderen uit heel Nederland bij een multidisciplinair team van experts terecht kunnen met aandoeningen van het maagstelsel, de urinewegen en andere organen in de buik. De zorg voor de jonge patiënten is georganiseerd in multidisciplinaire poli’s waar de experts uit Amsterdam UMC overleggen met betrokken zorgverleners van andere ziekenhuizen en instellingen.

Het polibezoek en alle aanvullende onderzoeken worden in één dag gedaan en besproken binnen de multidisciplinaire teams. Het ziekenhuis streeft ernaar een diagnose en behandelplan aan het einde van een dag met de ouders en kinderen vast te stellen. Bij het Kinderbuikcentrum kunnen kinderen uit heel Nederland, en soms ook uit het buitenland, terecht. Voor kinderen met complexe aandoeningen die ver weg wonen, wordt in overleg met ouders een medebehandelaar in de buurt van hun woonplaats gezocht.

Onderzoek

Het Kinderbuikcentrum doet ook onderzoek om de behandeling van kinderen met complexe buikaandoeningen te verbeteren. Deze wetenschappelijke kennis wordt gedeeld met betrokken zorgverleners binnen en buiten Amsterdam UMC en met patiëntenorganisaties. “Dit is van belang, omdat er nog te weinig bekend is over het ontstaan en ziekteverloop van deze zeldzame kinderbuikziektes”, meldt Amsterdam UMC. Om meer kennis te verzamelen gaat het Kinderbuikcentrum kinderen bovendien langer volgen. “Hiervoor hebben we het speciale Follow-Me-programma ontwikkeld. Kinderen en adolescenten die een ingrijpende behandeling (hebben) ondergaan worden langer en intensiever gevolgd. Vaak tot op volwassen leeftijd. Soms zelfs hun hele leven lang”, vertelt kinderchirurg Joep Derikx.

Voor de behandeling van kinderen met minder complexe buikproblemen heeft Amsterdam UMC een samenwerking met algemene ziekenhuizen uit de regio.