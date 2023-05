Amsterdam UMC: Patiënten kunnen duizeligheidsklachten zelf online goed behandelen

Patiënten met langdurige duizeligheid krijgen nog te vaak ineffectieve medicatie voorgeschreven door de huisarts, vindt Amsterdam UMC. De organisatie ontwikkelde een wetenschappelijk bewezen remedie tegen duizeligheidsklachten. Deze oefentherapie voor het evenwichtsorgaan is nu onderdeel van de landelijke richtlijn voor de behandeling van duizeligheidsklachten en is bovendien gratis online beschikbaar.

Duizeligheid is een van de meest voorkomende klachten waarvoor mensen de huisartsenpraktijk bezoeken. 1 op de 4 mensen krijgt ooit last van duizeligheid. Bij 85 plussers is dat zelfs 50 procent. Duizeligheid wordt veroorzaakt door een verstoring in het evenwichtssysteem. Langdurige duizeligheid is een hele vervelende klacht, die een grote invloed op het leven van patiënten kan hebben.

Effectiever dan medicatie

Voor langdurige duizeligheid zijn geen effectieve medicijnen beschikbaar. Toch schrijven huisartsen nog bij ongeveer 1 op de 10 patiënten met duizeligheid medicijnen voor, zoals bètahistine. De oefentherapie ‘vestibulaire revalidatie’, waarbij patiënten met bewegingen van ogen, hoofd, en lichaam hun evenwichtssysteem herstellen, is wél wetenschappelijk bewezen, maar wordt nog nauwelijks gebruikt.

Amsterdam UMC in 2019 een onlineversie ontwikkeld, genaamd Vertigo Training. Met behulp van een ZonMw-beurs en in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en patiëntenorganisatie Stichting Hoormij•NVVS is het nu gelukt om deze online behandeling op te nemen in de landelijke richtlijn. Het is gratis beschikbaar voor alle mensen met langdurige duizeligheid in Nederland.

Onderbelichte behandeling

“Het is ontzettend fijn om deze onderbelichte behandeling voor langdurige duizeligheid eindelijk voor iedereen toegankelijk te kunnen maken”, zegt huisarts-onderzoeker en projectleider Vincent van Vugt. “De huisartsenzorg staat momenteel onder druk. Dat ervaar ik als huisarts zelf ook. Met Vertigo Training kunnen patiënten direct zelf aan de slag met de klachten. Dat zorgt voor vermindering van de duizeligheid bij de patiënt én het ontlast de huisarts.”