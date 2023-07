Amsterdam UMC sluit noodgedwongen ‘s nachts de SEH van VUmc

Het Amsterdam UMC sluit vanaf volgende week de spoedeisende hulp (SEH) van de locatie VUmc. Dat meldt bestuurder Mark Kramer in Het Parool. De voornaamste oorzaak voor de sluiting is het gebrek aan personeel.

Het besluit betekent dat patiënten tussen acht uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends niet voor acute zorg bij het VUmc terecht kunnen. “Om de beschikbare capaciteit overeind te houden is de nachtelijke sluiting noodzakelijk”, legt Kramer uit in het Parool. “Anders krijgen we de roosters niet rond.” Volgens de bestuurder levert de organisatie geen acute zorgcapaciteit in, maar wordt die gecentreerd op de locatie AMC.

Personeelstekort

Twee weken geleden trokken verpleegkundigen aan de bel over de krappe personele bezetting. Kramer wijst op de concurrentie van zelfstandige behandelcentra, waardoor het lastig is voldoende personeel te houden.

Acute zorg verdwijnt

De acute zorg op de locatie verdwijnt vanaf volgend jaar mei in zijn geheel, zo werd al eerder besloten. Amsterdam heeft door het besluit voorlopig nog vijf SEH-posten die 24 uur per dag open zijn, te weten AMC, OLVG Oost, OLVG West, BovenIJ en Amstelland.