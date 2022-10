Amsterdamse minima mijden kraamzorg

Zwangeren met geldproblemen geven vaker aan dat ze minder of geen kraamzorg willen, omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen ophoesten. Dat melden kraamorganisaties uit Amsterdam in Het Parool. Beroepsverenigingen willen dat de eigen bijdrage komt te vervallen.

Voor wie niet aanvullend is verzekerd, is de eigen bijdrage voor kraamzorg 4,70 euro per uur. “Als mensen het minimale aantal van 24 uren kraamzorg afnemen, zijn ze ruim 100 euro kwijt,” zegt Lucienne Bakker van het Kraamzorg Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin zestien kraamorganisaties samenwerken. “Dat is te veel voor mensen die in de financiële problemen zitten, horen we terug tijdens onze intakegesprekken met zwangeren.”

Slechte start

Gemiste kraamzorg leidt vaker tot een slechtere start van moeder en kind, en dus tot meer ongelijkheid, stellen de zorgverleners. De kraamverzorgende helpt niet alleen bij het op gang helpen van de borstvoeding, maar signaleert bijvoorbeeld ook als het niet goed gaat met de baby of de moeder. Als oplossing pleiten beroepsverenigingen er in het artikel voor om de eigen bijdrage voor kraamzorg te schrappen.