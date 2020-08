Amsterdamse raad eerder terug van reces vanwege corona

Het debat vindt waarschijnlijk volgende week donderdag plaats, op verzoek van VVD, CDA en coalitiepartij SP, zo meldt Het Parool. De partijen willen onder meer duidelijkheid over wat de gemeente doet om een regionale lockdown te voorkomen. Ook zijn er grote zorgen over de capaciteitsproblemen bij de GGD. Vanwege capaciteitsproblemen is de Amsterdamse GGD overgestapt op risico-gestuurd bron en contactonderzoek.

Snelle groei

Oorspronkelijk zou de gemeenteraad pas in de week van 26 augustus voor het eerst weer vergaderen, maar de snelle groei van het aantal corona-besmettingen in de hoofdstad heeft hier verandering in gebracht. Vorige week werd duidelijk dat het aantal positieve coronatesten in de regio Amsterdam in korte tijd is gestegen van 2 naar 5 procent. Woensdag 12 augustus meldde het RIVM dat er in een etmaal 111 nieuwe besmettingen in Amsterdam zijn bijgekomen.