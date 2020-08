ANBO-topvrouw in beeld als lijsttrekker 50PLUS

“Ik heb vijftien jaar met veel plezier bij ANBO gewerkt”, motiveert Den Haan haar overstap. “In die jaren heb ik me – samen met de collega’s – ingezet om de positie van ouderen te versterken. Op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen laten we horen hoe het anders kan én moet. Zeker nu de wereld sneller verandert dan ooit. Maar de veranderingen die vanuit de politiek nodig zijn, komen er wat mij betreft niet snel genoeg. Daarom wil ik graag zelf nu politieke verantwoordelijkheid nemen en daarom ben ik blij met de kans die ik krijg bij 50PLUS.”

Goed pensioen

Den Haan wil zich onder meer inzetten voor de financiële positie van ouderen: “Als eerste zal ik mij inzetten voor een goed pensioen. Er mag volgend jaar niet gekort worden op de pensioenen van miljoenen mensen. Sterker nog, er moet minimaal 2 procent bij. Gepensioneerden zijn de afgelopen 10 jaar al zo’n 20 procent koopkracht misgelopen. Dat is enorm en daar moet iets aan gebeuren.”

Kandidaten

Er hebben zich veertien kandidaten gemeld voor het lijsttrekkerschap, onder wie ook de huidige Kamerleden Corrie van Brenk en Léonie Sazias. Met vier van hen heeft het bestuur een gesprek gevoerd. Volgens partijvoorzitter Nagel had Den Haan het duidelijkste verhaal.

Eenheid

Den Haan laat weten goed nagedacht te hebben over een rol binnen 50PLUS. De partij was recentelijk decor van fikse ruzies, die uiteindelijk leidden tot het aftreden van fractieleider Henk Krol, die als eenmansfractie is verder gegaan, en partijvoorzitter Geert Dales. “Er is overal wel eens wat”, aldus Den Haan. “Ik ga me inzetten om de eenheid te bewaren.”

Oud-zorgbestuurder Martin van Rooijen, die eerder ook een potentiële kandidaat was voor het lijsttrekkerschap, gaat zich richten op het senatorschap namens 50Plus. Bij de keuze van de lijsstrekker hebben de leden van de ouderenpartij uiteindelijk het laatste woord.

Dispensatie

AD wijst er op dat de kandidatuur van Den Haan niet strookt met de statuten van 50PLUS. Die vereisen dat een lijsttrekker minstens één jaar lid moet zijn. Het bestuur heeft Den Haan echter dispensatie verleend. De beoogd lijsttrekker denkt dat 50Plus minstens tien zetels kan halen, maar ze verwacht sowieso meer zetels binnen te slepen dan de vier die bij de laatste verkiezingen werden behaald.

Samenwerking

Momenteel is Den Haan voorzitter van de ouderenorganisatie ANBO. Ze zal deze functie neerleggen omdat die naar haar oordeel onverenigbaar is met een politiek ambt. Toch zal ze niet schromen de ANBO-achterban te mobiliseren. “Ik zie veel mogelijkheden tot samenwerking in de toekomst. En waar dat mogelijk is, zal ik dat met beide handen aangrijpen.”

Opvolger

Voorzitter Henk Koedijk van de raad van toezicht zegt namens ANBO trots te zijn op alles wat Den Haan als directeur-bestuurder voor de vereniging heeft gedaan. “We zijn getransformeerd naar een vereniging met een moderne governance en zijn zichtbaarder dan ooit”, aldus Koedijk. “Wij gaan op zoek naar een waardig opvolger die – samen met ons – de huidige koers kan voortzetten en uitbouwen.”