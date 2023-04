Anderzorg en Medicinfo bieden digitale zorg met App de Huisarts

Klanten van Anderzorg (zorgverzekering van Menzis) kunnen sinds kort ook hun zorgvraag stellen via App de Huisarts.

Zorgorganisatie Medicinfo uit Tilburg heeft de app ontwikkeld. Hun medische team levert de zorg via chat en beeldbellen.

Zo werkt het

De functie kan gebruikt worden wanneer klanten van Anderzorg vragen hebben over hun gezondheid. Allereerst wordt de urgentie en de aard van de klacht beoordeeld. Vervolgens gaan verzekerden via chat in gesprek met een verpleegkundige van Medicinfo. Hieruit komt een persoonlijk zelfzorgadvies en wordt er, wanneer nodig, een beeldgesprek ingepland met een van de huisartsen van Medicinfo.