Ando Rokx nieuw rvt-lid bij LIMOR

Ando Rokx is de nieuwe toezichthouder van de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie (LIMOR). Hij is per 27 januari 2023 benoemd als lid raad van toezicht (rvt).

Ando Rokx is behandelaar en directeur binnen de ggz. Momenteel is hij directeur Behandelzaken bij INVIVO, een ambulante ggz-instelling voor jeugd en volwassenen. “Hij beschikt over verrijkende kennis met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende zorgprogramma’s”, meldt LIMOR. “Met een loopbaan die gestart is als behandelaar in de verslavingszorg heeft Rokx bovendien ruim inzicht gekregen in de dagelijkse werkelijkheid van uitvoerende zorgprofessionals, en van cliënten en hun naasten.”

Positieve gezondheid

Rokx is per 27 januari benoemd tot rvt-lid van de maatschappelijke zorgaanbieder. Met zijn geloof in het concept van positieve gezondheid, sluit hij nauw aan bij de missie van LIMOR, dat inzet op de positieve bekrachtiging van de cliënt en het betrekken van diens eigen netwerk tijdens het zorgtraject.