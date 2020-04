André Rouvoet is op 7 april aangetreden als lid van de raad van commissarissen van zorgconcern Espria. Vanaf 1 juni zal hij de raad ook gaan voorzitten. De huidige voorzitter, Han Noten, treedt dan af omdat hij er twee termijnen van vier jaar op heeft zitten.

Rouvoet (1962) was tot begin 2020 voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hij is voormalig lid van de Tweede Kamer, minister en vicepremier.

De Espria groep is met 17 duizend medewerkers een grote speler in de zorg. De verschillende zorgorganisaties in het concern bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.