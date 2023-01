Anita Wydoodt in raad van toezicht Philadelphia Zorg

Ziekenhuisbestuurder Anita Wydoodt is op 1 januari 2023 gestart als lid van de raad van toezicht bij Philadelphia. Daarnaast is ze lid van de commissie zorg.

Anita Wydoodt is lid van de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Naast haar ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, staat zij ook voor diversiteit in de top. Zo schreef ze het boek Mevrouw de bestuurder.

Anita Wydoodt

Philadelphia is voor Wydoodt een logische keuze: “Het is belangrijk dat mensen met een beperking hun eigen leven kunnen leiden, zoals zij dat willen. Philadelphia ondersteunt daarbij in nauwe samenwerking met de cliënt en de omgeving. Ik ben er trots op dat ik als toezichthouder een bijdrage mag leveren aan deze mooie organisatie, en alle bevlogen professionals die hier werken.”

Philadelphia Zorg

Ook Philadelphia kijkt uit naar de samenwerking. ‘Met de komst van Anita is de rvt weer op volle sterkte. Anita is een ervaren en betrokken bestuurder. Naast haar zorginhoudelijke bijdrage is zij ook scherp op de meer zachte kant van het leidinggeven’, aldus Monique Verdier, voorzitter van de raad van toezicht.