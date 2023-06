Anja van Vloten nieuwe directeur-bestuurder HAGV

Anja van Vloten is benoemd tot directeur-bestuurder van Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV). Zij volgt per 15 september interim directeur-bestuurder Wilma Panneman op.

Afgelopen jaren werkte Van Vloten als manager zorg en bedrijfsvoering in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Doelen

Van Vloten is van plan de komende tijd in te zetten op het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod aan de huisartsen in de regio. Zodat het nog beter aansluit bij de behoefte in de huisartsenpraktijken.

Daarnaast zet zij zich in voor de toegankelijkheid van de (acute) huisartsenzorg. Ook richt zij zich op het verder ontwikkelen van de organisatie en het versterken van de positie van HAGV als gesprekspartner binnen de regio.