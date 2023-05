Anna Prijs voor orthopedisch chirurg Job Doornberg

De Anna Prijs wordt sinds 1993 tweejaarlijks uitgereikt aan een belangrijke wetenschapper met een goede onderzoekslijn binnen de orthopedie. Doornberg ontving de prijs tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) in Utrecht.

AI in de orthopedie

Tijdens zijn opleiding tot orthopedisch chirurg zag Doornberg dat in Adelaide ruim 80 procent van de patiënten met polsbreuken werd geopereerd, tegenover een op de drie tot zeven in Nederland. Via verschillende stages zette hij een internationaal onderzoeksprogramma op, wat nu ‘AI in de Orthopedie & Traumachirurgie’ heet.

In verschillende aangesloten klinieken wordt intensiever gebruik gemaakt van de digitale combinatie van röntgenbeelden en CT-scans met onderliggende ziekten en kenmerken van een patiënt. Dit helpt om beslissingen te maken bij patiënten met breuken. Zowel bij operaties als in de nazorg zou de patiënt beter en sneller moeten herstellen. En zouden minder her-operaties moeten plaatsvinden.

Deze nieuwe inzichten zullen via publicaties en bijscholing van orthopeden en trauma chirurgen de praktijk gaan beïnvloeden.

Job Doornberg

Doornberg is bijzonder Hoogleraar Orthopedisch Trauma aan de Flinders Universiteit Adelaide, Australia, en Programma Directeur van het ‘Cotutelle’ Dubbel Graad PhD Uitwisselings Programma van de Flinders Universiteit met de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.

Tevens werkt hij een dag in de week bij het Data Science Center in Health (DASH) in het UMC Groningen.