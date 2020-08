Anne-Mei The: ‘Coronacrisis drukt kwaliteit van leven weg’

De coronacrisis legt bloot dat de aandacht voor kwaliteit van leven nog niet volledig doorleefd is in verpleeghuizen. Dat concludeert Anne-Mei The in de nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg.

In de podcast vertelt The over haar ervaringen op de werkvloer in een verpleeghuis in Noord-Brabant dit voorjaar. The, van huis uit cultureel antropoloog, wilde zelf in de praktijk observeren welke gevolgen de coronacrisis en het bezoekverbod had voor bewoners en zorgmedewerkers.

Kwaliteit van leven

The zag hoe verpleeghuizen vrij geruisloos en eenzijdig koersten op veiligheid in de coronacrisis. ‘Verpleegkundigen en verzorgenden stapten over op taakverpleging. De hele beweging was topdown. Voor kwaliteit van leven was weinig ruimte. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Kwam dat nou alleen door de coronacrisis? De crisis legde ook een werkelijkheid bloot die er al was. Namelijk dat integrale zorg nog onvoldoende doorleefd is in de sector. Het begint allemaal met een overtuigde visie dat kwaliteit van leven even belangrijk is als veiligheid. Daar hoort een structuur, cultuur en een werkwijze bij. Dat is voor mij de echte les van de coronacrisis. Hoe pakken we de draad van integrale zorg weer op? Bottom-up, met betrokkenheid van cliënten, familie en zorgmedewerkers.’

Kwaliteit en veiligheid

Hoe zorg je ervoor dat de integrale aanpak doorleefd wordt? Zeggen dat kwaliteit van leven en persoonsgericht zorg centraal staan, is volgens The niet voldoende. ‘Als je de democratie uitroept, is die er ook niet meteen. Dat kost tijd en eist een cultuurverandering. Mensen moeten dat echt willen. Het begint met leiderschap van de sector dat ze staan voor een integrale aanpak, waarin veiligheid en kwaliteit samen gaan.’

Taakgericht werken

Zorgmedewerkers maakten in de coronacrisis de overstap naar taakgericht werken. ‘Als je je taak afmaakt, zet je een vinkje en ben je klaar. Maar invulling geven aan kwaliteit van leven is ingewikkelder. Daar moet je mensen in scholen, opleiden en coachen. Je moet ook de context aanpassen. Je moet erop toetsen in leefplannen, functioneringsgesprekken en ook de IGJ moet dat doen. Zeker bij mensen met dementie is die bredere sociale blik nodig. Het brein-deffect is vreselijk, maar het effect op het dagelijkse leven is misschien nog wel erger. Mensen met dementie worden niet meer als volwaardig mensen gezien, maar ze worden gereduceerd tot hun ziekte. Hun gedrag wordt verklaard met symptomen van de ziekte en niet met onder druk staande menselijke behoeften. Ze hebben nieuwe levensdoelen nodig. Ze hebben behoefte aan een andere invulling van relaties om zich als mens de moeite waard te blijven vinden. Als je niet echt naar ze luistert, voelen ze zich niet gehoord. Dan ontwikkelen ze vanzelf ook fysieke klachten.’

Niet alleen zorg

Aandacht geven aan kwaliteit van leven haalt volgens The ook de druk van de zorg af. ‘We moeten echt op zoek naar andere oplossingen in de verpleeghuiszorg. De kosten rijzen de pan uit. Er zijn niet meer hoogopgeleide verpleegkundigen om te blijven werken zoals we nu doen . We moeten de problemen oplossen die mensen met dementie echt ervaren in hun leven in plaats van mensen de zorg intrekken zoals we nu doen. Daar zullen zowel mensen met dementie als de zorgprofessionals baat bij hebben. Want de zorgmedewerkers voelen diep in hun hart dat ze met alleen zorg de mensen niet helpen.’