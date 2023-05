Anneke Westerlaken nieuw lid rvt GGZ Rivierduinen

Sinds 2022 is Westerlaken voorzitter van branchevereniging ActiZ. Daarvoor bekleedde ze diverse functies bij vakbond CNV. Haar achtergrond ligt in het maatschappelijk werk; in haar eerste baan ondersteunde zij mensen binnen de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen.

“Het interessante en aantrekkelijke van de geestelijke gezondheidszorg zit voor mij in het belang van samenwerken en de integrale aanpak van complexe vraagstukken in de psychiatrie. Als toezichthouder bij Rivierduinen draag ik daar graag aan bij,” aldus Anneke Westerlaken.

Medewerkersperspectief

Guido van Woerkom, voorzitter van de raad van toezicht van GGZ Rivierduinen, is verheugd over de komst van Westerlaken als nieuwe collega in de raad van toezicht. “Zij heeft zowel bestuurlijke ervaring als ervaring in de dagelijkse zorgpraktijk. Tevens heeft zij aangetoond vanuit het medewerkersperspectief te kunnen denken en de maatschappelijke opgave centraal te stellen. Deze houding en ervaring kan GGZ Rivierduinen zeer ten goede komen.”

De raad van toezicht van GGZ Rivierduinen bestaat in totaal uit zes leden.