Antonius Zorggroep kiest Philips voor e-health

De Antonius Zorggroep haalt de zorgtechnologie van Philips in huis om de zorg op afstand bij patiënten thuis vorm te geven. De zorggroep, bestaande uit het Antonius Ziekenhuis en Thuiszorg Zuidwest Friesland, en Philips Vital Health tekenden halverwege december de overeenkomst.

De Antonius Zorggroep wil in de komende jaren inzetten op e-health. De samenwerking met Philips moet deze beweging helpen versnellen. “Deze samenwerking biedt kansen om onze koers 2022 concreet invulling te geven”, stelt bestuurder Sandra Timmermans. “De oplossingen voor het bewaken, monitoren en observeren van patiënten in hun eigen omgeving bieden kansen om zorg op de juiste plek te bieden en patiënten meer zelfregie te geven.”

De technologie van Philips krijgt ook een rol in de samenwerking tussen de Antonius Zorggroep en zijn partners in de regio. De eerstvolgende stap die hierin gezet wordt is de samenwerking met een consortium dat het ‘PGO ecosysteem van het Noorden’ gaat realiseren. Ook de SAZ (de Vereniging voor Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) heeft een intentieverklaring getekend met Philips om een intensieve samenwerking op het gebied van zorg op afstand.