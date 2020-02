Apotheek Noordoostpolder in Emmeloord is enige tijd gesloten geweest omdat er iemand binnen was met mogelijke verschijnselen van het nieuwe coronavirus.

Een man had dermate last van benauwdheidsklachten dat hij naar de apotheek was gegaan. Het personeel vond de klachten zo ernstig dat de GGD werd ingeschakeld, meldt Omroep Flevoland.

Een ambulance kwam naar de apotheek en het gebouw werd in quarantaine gezet. De man is de afgelopen weken niet in gebieden geweest waar het nieuwe coronavirus heerst. Volgens de GGD is de man niet besmet met het virus. Hij is wel naar het ziekenhuis gebracht. (ANP)