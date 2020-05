Apothekers blij met investering VWS in extra voorraden

Het ministerie van Medische Zorg (VWS) gaat in de komende jaren 115 miljoen euro steken in het voorkomen van medicijntekorten. Hiermee moet met name de extra buffervoorraad bekostigd worden. Apothekers denken dat er hiermee druk van de ketel afgaat.

De 115 miljoen wordt in de komende jaren geïnvesteerd. Hiervan gaat er jaarlijks structureel 15 miljoen naar extramurale medicijnen en 10 miljoen naar medicijnen die gegeven worden in zorginstellingen. Het duurt naar verwachting ongeveer twee jaar voordat die voorraden zijn opgehoogd.

Tekorten terugdringen

Het ministerie denkt hiermee het aantal medicijntekorten met maar liefst 85 procent te kunnen terugdringen. In het afgelopen jaar verdubbelde het aantal gemelde tekorten juist. Omdat het overgrote deel van de medicijntekorten binnen enkele maanden is opgelost, bedacht het ministerie van Medische Zorg het paardenmiddel om een extra buffervoorraad te verplichten.

De tekorten hebben meerdere oorzaken, waaronder de grote afhankelijkheid van een of enkele producenten in India en China. Als er daar wat misgaat, dan is nergens een alternatief te krijgen. Daarnaast werken de relatief lage prijzen die in Nederland worden betaald voor receptgeneesmiddelen niet mee.

Rekening

Hoewel eerder de bedoeling was dat de rekening van die extra voorraden uit de marges van de geneesmiddelenindustrie zou moeten komen, pakt het ministerie nu zelf de portemonnee. Juist de discussie wie de extra voorraden precies zouden moeten betalen, zorgde dat niemand al extra voorraden ging aanleggen.

Apothekers

Apothekersorganisatie KNMP reageert verheugd op de aankondiging dat de extra voorraden via belastinggeld worden bekostigd. “Dagelijks werken apothekers als medicatiespecialist aan het zoeken naar oplossingen voor geneesmiddelentekorten om zo patiënten van goede farmaceutische zorg te voorzien. Wij zijn blij dat VWS middelen vrijmaakt voor extra geneesmiddelenvoorraden bij fabrikanten en groothandels. Hiermee wordt de tekortenproblematiek voor apothekers en patiënten verlicht”, zegt voorzitter Aris Prins.

Tekortenmonitor

Donderdag heeft het ministerie ook nog een andere stap tegen medicijntekorten gezet. Er is namelijk een wekelijkse monitor in het leven geroepen die medicijntekorten zou moeten meten. De monitor gaat direct van start. Coronazorgminister De Jonge schrijft zeer tevreden te zijn met de monitoring van de IC-geneesmiddelen in de afgelopen weken en hij zegt blij te zijn dat de geneesmiddelensector ook aan een algemene monitor wil werken.

De verantwoordelijkheid hiervoor komt bij het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG). In eerste instantie worden 25 geneesmiddelen gemonitord. Later wordt dit aantal verder uitgebreid. Volgens De Jonge kunnen betrokken partijen door de monitor zelf sneller handelen om tekorten tegen te gaan.