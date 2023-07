Apothekers: medicijntekorten naar recordhoogte

“Zo kunnen we niet voort. Apothekers zijn dagelijks in de weer voor talloze patiëntengroepen die hiervan de dupe zijn”, zegt voorzitter Aris Prins. “Grote groepen mensen die kampen met bijvoorbeeld hartaandoeningen, jicht of infecties kunnen er niet meer dagelijks op rekenen dat hun geneesmiddel beschikbaar is in de Nederlandse apotheek”, aldus zijn organisatie.

Tekorten

De problemen komen door moeilijkheden met productie, distributie en kwaliteit. “Geneesmiddelentekorten spelen over de hele wereld. We kennen de lijsten van Europese tekorten. Maar we zien steeds meer middelen die alleen in Nederland niet beschikbaar zijn. Het komt dagelijks voor dat geneesmiddelen geïmporteerd moeten worden. Een voorbeeld is allopurinol dat in de landen om ons heen gewoon beschikbaar is, en hier maar zeer beperkt. Dit raakt een groep van 150.000 jichtpatiënten”, zegt Prins.

“Het is zaak dat in Nederland alle relevante partijen met de hoogste spoed beslissingen nemen over oplossingen”, stelt hij. (ANP)