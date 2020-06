App moet corona-stress bij zorgprofessionals bespreekbaar maken

Een nieuwe app moet zorgprofessionals helpen om op de stress en druk van de coronacrisis te reflecteren en daarmee om te gaan. De Covid-19 Response-app is een gratis, web-based app.

Welke impact heeft de hoge werkdruk van de afgelopen tijd gehad op artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals? En hoe kunnen ze zich voorbereiden op de tweede golf van de virusuitbraak? Dergelijke vragen komen aan de orde in een nieuwe app. Die heeft als doel zorgprofessionals mentaal te ondersteunen en leidinggevenden te helpen het onderwerp bespreekbaar te maken. De overkoepelende metafoor die de app gebruikt is die van een schip op zee in zwaar weer. Daarnaast biedt de Response-app voorlichting vanuit ziekenhuizen en medische vakverenigingen.

De app, een initiatief van teamcoach Sophie Wagemakers, is gratis te downloaden.