App voor flexwerkers in de ghz naar nieuwe fase

Met het idee om medewerkers beter te informeren, won het team Ready-Set-Go in 2021 de VG-Hackaton. “Je wilt een zorgmedewerker anno nu niet met een pijl en boog het veld in sturen”, vertelt Martin van Veluw, projectleider persoonsgericht werken bij ’s Heeren Loo. “Hij moet toegerust zijn met de meest actuele informatie.” Om te ontdekken welke informatie een flexmedewerker nodig heeft wanneer die voor het eerst een locatie binnenloopt, organiseerde ’s Heeren Loo een aantal sessies met interne en externe flexmedewerkers.

Do’s en don’ts

Daaruit kwam naar voren dat medewerkers vooral behoefte hebben aan informatie over cliënten. “Denk aan de do’s en de don’ts”, vertelt Tara Verstappen, onderzoeker en ontwerper innovatie bij ’s Heeren Loo. “Je wilt weten dat op een bepaalde kamer iemand ligt te slapen die graag wil dat je hem voorzichtig wakker maakt. Kan hij daarna zelf zijn ontbijt maken, of niet? Hoe zit het met tandenpoetsen? Is iemand bang voor honden? Wanneer deze informatie gemist wordt, kan het gevolg soms groot zijn. Zulke informatie wil je dus in één oogopslag kunnen zien.”

Elektronisch cliëntendossier

Vaak zit die informatie al in het elektronisch cliëntendossier, maar niet iedere flexwerker heeft daar altijd direct toegang toe. En naast de informatie over de cliënten, willen medewerkers weten welke collega’s ze tegenkomen en in wat voor soort woning ze aan de slag gaan. Verstappen: “Het is onze droom dat we die informatie kunnen koppelen aan de werktijden van een flexmedewerker, zodat diegene op het juiste moment toegang heeft tot de juiste informatie. Met een tijdgebonden code krijgt een flexwerker daar straks toegang toe.”

Sectorbreed beschikbaar

Op basis van de sessie-uitkomsten en in co-creatie met belanghebbenden ontwikkelde ’s Heeren Loo wireframes, een soort bouwtekeningen hoe informatie wordt weergegeven. Met deze bouwtekeningen gaan de ontwikkelaars nu op zoek naar leveranciers. Tijdens een eindpresentatie van de VG Hackaton in april willen de ontwikkelaars een eerste prototype laten zien.

De output van de sessies met de flexwerkers wordt ook beschikbaar gesteld aan andere zorgorganisaties. Hierin werkt ’s Heeren Loo nu onder andere samen met Ons Tweede Thuis. Uiteindelijk zal deze blauwdruk sectorbreed beschikbaar komen.