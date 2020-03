‘Apparaat voor hoest-detectie voorspelt griepcijfers’

Wetenschappers van de Amerikaanse University of Massachusetts Amherst hebben een apparaat ontwikkeld dat hoestende mensen detecteert. De FluSense, zoals de uitvinding heet, analyseert die gegevens om zo griepuitbraken in kaart te brengen en te voorspellen.

De machine kan met een hittesensor bepalen hoeveel mensen zich in een ruimte bevinden. Via een microfoon vangt de FluSense het geluid in de ruimte op. De technologie herkent kuchende mensen en kan zo dus gegevens verzamelen over het relatieve aantal mensen dat regelmatig hoest.

Accuraat voorspellen

“Dit kan helpen veel accurater griep-ontwikkelingen te voorspellen”, zegt assistent-professor Tauhidur Rahman over de FluSense in een persbericht. De gegevens die het apparaat verzamelt, kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat er meer griepprikken worden gegeven, vaccins of hulpmiddelen moeten worden aangekocht of reisbeperkingen worden opgelegd, stellen de wetenschappers.

Privacy

Het apparaat is zo groot als een flink woordenboek en kan dus gemakkelijk verplaatst worden. De uitvinders zien voor zich dat het bijvoorbeeld wordt ingezet in ziekenhuizen, wachtkamers van zorginstellingen en in de publieke ruimte. Ze benadrukken dat het apparaat geen spraak opneemt of herkenbare afbeeldingen maakt. Zorgen over een inbreuk op de privacy hopen ze daarmee weg te nemen.

Praktijktest

De vinding is tussen eind 2018 en medio 2019 getest in vier Amerikaanse zorgklinieken. De onderzoekers concludeerden uit de proef dat FluSense inderdaad de ziektecijfers correct kan voorspellen. De cijfers gaven een vergelijkbaar beeld van het aantal griepgevallen als de uitslagen van de tests die werden uitgevoerd.

De resultaten van de studie verschenen afgelopen week in Proceedings of the Association for Computing Machinery on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.