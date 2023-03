Arina Kruithof benoemd tot nieuwe bestuurder Stichting Syndion

Arina Kruithof is benoemd tot nieuwe bestuurder bij Stichting Syndion. Kruithof is sinds 2016 bestuurder bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Daarvoor werkte zij vijf jaar als directeur-bestuurder bij Halt. De afgelopen jaren vervulde zij tevens verschillende bestuurlijke functies bij Jeugdzorg Nederland, Stichting Wijzer in Onderwijs en Opvang en bij Stichting 180.