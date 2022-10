Arkin stelt Chief Nursing Officer aan

Elfi Rookhuizen gaat de functie vervullen. “Verpleegkundigen zijn van nature bescheiden; zij mogen de kracht en toegevoegde waarde van hun kennis en vaardigheden beter uitdragen”, zegt zij in een persbericht. “Als CNO hoop ik hieraan bij te dragen door te stimuleren, te prikkelen, beroepsontwikkeling te versterken en werkplezier en beroepstrots te bevorderen.”

Grootste beroepsgroep

De verpleegkundige beroepsgroep is de grootste beroepsgroep. Bijna 900 van de ruim 4200 medewerkers binnen Arkin is verpleegkundige, de grootste beroepsgroep binnen de organisatie. “Aantrekken van verpleegkundigen is een kunst, behouden van goede en gedreven verpleegkundigen des te meer. In de komende jaren wil Arkin, onder leiding van de CNO, daarom nog meer inzetten op versteviging van positionering, zeggenschap, verpleegkundig leiderschap en ontwikkelkansen voor de verschillende verpleegkundige beroepen”, aldus de ggz-organisatie.