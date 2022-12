Arkin vergroot consultatieopties voor huisartsen met digiconsult

Arkin wil met digiconsult bijdragen aan een betere samenwerking met huisartsen en een toegankelijke ggz. “Het digiconsult is een snelle en veilige manier om expertise te delen en is een aanvulling op de al bestaande telefonische en fysieke consultatie”, aldus Arkin.

Sinds de start in juli zijn al ruim tachtig consulten digitaal behandeld.