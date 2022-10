Medewerker Rijnstate gearresteerd voor ongeoorloofd bekijken patiëntendossiers

Een medewerker van ziekenhuis Rijnstate, locatie Zevenaar, is dinsdag opgepakt op verdenking van computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim. De man bekeek ongeoorloofd 164 patiëntendossiers. Volgens slachtoffers die zich in juli bij Omroep Gelderland meldden zou hij naar foto’s van borsten hebben gekeken, maar de politie wil dat niet bevestigen.

Ziekenhuis Rijnstate ontdekte het handelen van de man bij een interne controle naar de inzage van dossiers. De man zou volgens het ziekenhuis alleen gekeken hebben in dossiers, maar verder niets hebben gedaan met de inhoud. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de man is ontslagen. Ook deed het ziekenhuis aangifte. Het politieonderzoek heeft nu tot de arrestatie van de verdachte voormalige medewerker van het ziekenhuis geleid.

Excuses

De man is volgens de politie verhoord en daarna weer naar huis gestuurd. Justitie moet beslissen wat er verder gaat gebeuren. Rijnstate heeft alle betrokkenen geïnformeerd en excuses aangeboden. Ook is er nazorg geregeld voor wie dat wilde.