Arts en hoogleraar Gezondheidszorg Ivan Wolffers overleden

Schrijver en arts Ivan Wolffers is vrijdag op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was ernstig ziek.

Uitgeverij De Arbeiderspers heeft het overlijden van Wolffers naar buiten gebracht. “Hij is vrijdagmorgen 7 oktober, omringd door zijn geliefden, weggegleden uit het leven dat hij tot zijn laatste snik en laatste lach omarmd heeft”, meldt de uitgeverij.

Hoogleraar Gezondheidszorg

Wolffers studeerde geneeskunde in Utrecht. Hij werkte daarna op een huisartsenpraktijk en schreef columns voor de Volkskrant. In 1989 werd hij buitengewoon hoogleraar Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schreef veel boeken, niet alleen romans, maar ook werken over gezondheid, waaronder het standaardwerk Medicijnen. (ANP)