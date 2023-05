Arts en Zorg en VGZ lanceren digitaal zorgpakket voor huisartsen

De patiënt kan de de zorgvraag melden via een app, beschrijft VGZ de werkwijze op de eigen site. Vervolgens geeft één van de huisartsen van Gezond.nl daar antwoord op. “Hierdoor is telefonisch contact overbodig”, aldus VGZ.

Meer tijd voor patiënt

Indien nodig plant de medewerker van de dienst een consult bij een praktijk in de buurt van de patiënt. Volgens de initiatiefnemers leidt deze werkwijze tot minder druk op de lokale huisartsen, die meer tijd aan de patiënt kunnen besteden. Ook zouden ze zo ruimte overhouden om meer patiënten in te schrijven, wat gezien het nijpende tekort aan huisartsen van belang is.