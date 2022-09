Arts en Zorg onderzoekt AI-tool voor triage huisartsenzorg

Eerstelijnsorganisatie Arts en Zorg en het National eHealth Living Lab (NeLL) onderzoeken samen een manier van triage die wordt gestuurd door kunstmatige intelligentie. Een pilot moet uitwijzen of de ‘Klachtenchecker’ de praktijkvoering in de huisartsenzorg gaat ontlasten.

Arts en Zorg zet de tool vooralsnog in binnen een van haar huisartsenpraktijken. Niet-spoedeisende patiënten kunnen online een aantal geautomatiseerde vragen over de urgentie van klachten beantwoorden. Soms krijgt de patiënt een zelfzorgadvies. Anders wordt de patiënt fysiek of online naar de juiste zorgverlener geleid. Via het platform kunnen ze meteen een afspraak maken. Hierdoor krijgt de doktersassistente tijd om zich op andere werkzaamheden te richten, zoals het assistentespreekuur, aldus Arts en Zorg.

Arts en Zorg en NeLL hebben op 13 september een samenwerkingsovereenkomst getekend om de Klachtenchecker wetenschappelijk te toetsen. Als de pilot succesvol is, wordt de Klachtenchecker in 2023 op meer praktijken ingezet.