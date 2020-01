Arts M&G voelt zich niet gehoord

Artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) hebben onvoldoende stem in het beleid van de instelling waar ze voor werken. Meer dan de helft zegt geen kans op inspraak te krijgen. Dat blijkt uit de voorlopige uitkomsten van een onderzoek van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim negen van de tien artsen M&G (92 procent) het belangrijk vinden om mee te praten over koers en strategie van de instelling waar ze voor werken. Slechts 38 procent zegt hiertoe mogelijkheden te krijgen. Als artsen mogen meepraten, dan gaat het vooral om medisch-inhoudelijke thema’s.

LAD en KAMG willen dat hierin verandering komt. Volgens de twee verenigingen zijn artsen M&G door hun brede blik en maatschappelijke oriëntatie bij uitstek geschikt om mee te denken over de koers van de eigen instelling. Onder de artsen M&G bestaat blijkens het onderzoek vooral behoefte om mee te praten over onderwerpen als kwaliteit van zorg, innovatie en onderzoek.

Artsen M&G zijn als specialisten in de sociale geneeskunde op allerlei plekken actief, uiteenlopend van GGD’en tot onderzoeksinstituten en beleidsorganisaties. Ook het werkterrein is breed en kan uiteenlopen van jeugdzorg tot infectieziektebestrijding. In de Nederlandse zorg zijn zo’n duizend artsen M&G werkzaam.