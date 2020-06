Artsen: Bij schaarse plek in tweede golf gaat jong voor oud

Als de corona-epidemie alsnog zo uit de hand loopt dat er niet genoeg plaats is op de intensive care, moeten zorgverleners en jongeren daar voorrang krijgen. Dat staat in een draaiboek dat artsenorganisaties voor die “zwarte fase” hebben opgesteld.

Politiek wil geen onderscheid

De Tweede Kamer en het kabinet willen niet dat leeftijd een rol speelt in de keuze van artsen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verzekerde de Kamer eerder dat hij dat desnoods zou verbieden. Destijds was er sprake van dat zeventigplussers in geval van uiterste nood niet meer op de ic-afdelingen terecht zouden kunnen.

Meeste kans

Artsen moeten zoveel mogelijk levens zien te redden, vinden de opstellers van het protocol. Daarom gaan patiënten voor die de meeste kans hebben snel weer zo op te knappen dat ze kunnen plaatsmaken voor een volgende zieke. Daarna komen mensen die bij hun werk in de zorg het virus hebben opgelopen omdat er bijvoorbeeld geen mondkapje voor hen was.

Als artsen nog scherpere keuzes moeten maken, moeten jongere generaties voorrang krijgen op oudere. Het draaiboek verdeelt patiënten in leeftijdsgroepen van twintig jaar. Een negentienjarige gaat zo voor op een patiënt die twee jaar ouder is, en een 59-jarige op een zestiger. Dat zou eerlijk zijn, omdat ouderen al meer leven achter zich hebben.

Volgorde

Het kabinet ziet het liefst dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Loten zou ook nog kunnen, maar van alle kwaden is selectie op grond van volgorde van binnenkomst nog het minste, schrijft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.

Van Rijn onderstreept dat er geen reden is om te vrezen dat het zover komt dat er een tekort is aan intensivecarebedden. Maar er moet desondanks een protocol komen, voor het geval het toch rampzalig misgaat. Dan moeten artsen houvast hebben aan regels met draagvlak in de samenleving.

‘Onmogelijke keuzes’

Ouderenorganisatie ANBO vindt dat leeftijd nooit een afweging mag zijn bij een ic-opname. Directeur-bestuurder Liane den Haan pleit voor een brede maatschappelijke raadpleging over dit onderwerp. “Het maken van dit soort onmogelijke keuzes kan je niet bij artsen neerleggen. Dit moet een politieke afweging zijn. Maar wel een afweging waar de samenleving achter kan staan, hoe moeilijk ook.” (ANP)