Artsen maken zich zorgen om tekort medicijnen

Artsen en apothekers vragen de Tweede Kamer om werk te maken van het oplossen van het volgens hen groeiende tekort aan geneesmiddelen. Volgende week debatteert de Kamer over het geneesmiddelenbeleid.

De LHV vraagt samen met onder meer apothekersorganisatie KNMP en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) om actie. In een brief aan de Kamer schrijven ze dat artsen en apothekers zich “ernstig zorgen” maken over het “oplopend aantal tekorten”.

De partijen willen dat wordt ingezet op het produceren van geneesmiddelen in Nederland en Europa. “De afhankelijkheid van grondstoffen uit Azië, en van (goedkope) productie van geneesmiddelen in Azië is zorgelijk”, schrijven ze.

Wijziging vergoeding

Daarnaast zijn de organisaties kritisch op een beoogde wijziging van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Zorgminister Kuipers wil de prijzen voor bepaalde groepen geneesmiddelen verlagen. De artsen en apothekers zijn bang dat het geneesmiddelentekort door de wijziging zal toenemen, omdat het voor fabrikanten steeds minder interessant zou worden aan Nederland te leveren.

Bovendien kunnen de plannen betekenen dat meer mensen moeten gaan bijbetalen voor het medicijn dat ze willen gebruiken, zo stelde het ministerie eerder zelf al. Een ander middel wordt dan volledig vergoed, maar “gedwongen afwijken van medische richtlijnen om bijbetaling te voorkomen door een andere therapeutische stof of zelfs een geneesmiddel uit een andere therapeutische groep voor te schrijven, levert alleen maar risico’s voor de patiënt op en extra administratieve belasting voor de zorgverleners”, schrijven de artsen en apothekers.

De briefschrijvers willen dat de minister opnieuw met de betrokken organisaties in gesprek gaat over de wijziging. (ANP)