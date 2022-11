Artsen met postcovidsyndroom melden zich bij actiecomité

Dat meldt Medisch Contact. HABZ heeft zich ingezet voor het schrappen van de tweejaarsregel bij herregistratie. Die regel wordt per december uit de herregistratie-eisen gehaald.

Eisen BIG

De artsen met postcovidsyndroom waar HABZ contact mee heeft, melden problemen als ‘niet kunnen werken, of tot acht uur per week kunnen werken’, waardoor zij onvoldoende kunnen werken om te voldoen aan de eisen voor BIG- of specialistenherregistratie. Ook komen ze in knel met het draaien van voldoende diensten.

Verlies van artsen

‘Dit resulteert in zorgen, stress, niet duurzame of vlottende re-integratie met overbelasting en verlies van artsen, specialisten en huisartsen die graag in hun vak hadden willen en kunnen blijven werken’, signaleert HABZ-woordvoerder en revalidatiearts Anita Fritz Heeren.

Volgens Fritz Heeren zijn de tien meldingen slechts ‘het topje van de ijsberg’.