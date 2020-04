Artsen mogen voorlopig zonder toestemming patiëntgegevens delen

Om zorgverleners meer armslag te geven hebben het ministerie van VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Openbaar Ministerie hebben hun handtekening gezet onder een gedoogbesluit. De instanties geven met deze maatregel gehoor aan een verzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), NHG, InEen, NVZ en de Patiëntenfederatie. De maatregel is volgens de veldpartijen nodig om in de huidige uitzonderlijke situatie snellere en adequatere zorg mogelijk te maken. Een taskforce is op dit moment bezig met de voorbereidingen, rond Pasen wordt gestart met de nieuwe werkwijze.

Kostbare tijd

Huisartsenposten kunnen nu alleen een samenvatting van de huisartsgegevens raadplegen als de patiënt daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De nieuwe situatie duurt totdat het coronavirus onder controle is, maar in ieder geval tot 1 juni. “De maatregel scheelt kostbare tijd, waardoor de wachttijden bij de huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) minder hard oplopen”, aldus de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Mondeling

Een belangrijke voorwaarde van de autoriteiten is dat de zorgverleners op de HAP en SEH ter plekke checken of de patiënt instemt met inzage, door mondeling om toestemming te vragen. Alleen als een patiënt of zijn vertegenwoordiger daartoe fysiek of juridisch niet in staat is, kan de instemmingsvraag achterwege blijven. Op dit moment hebben ongeveer 8 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor het beschikbaar maken van hun huisartsgegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). (ANP)