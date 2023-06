Artsen richten netwerk op om zorg voor vulva’s te verbeteren

De zorg voor het vrouwelijke geslachtsorgaan moet beter, vindt dermatoloog Colette van Hees van het Erasmus MC. Daarvoor is het Vulva Zorgnetwerk opgericht. Zo is het de bedoeling dat vrouwen beter, sneller en met meer empathie worden behandeld.

Van Hees heeft samen met andere dermatologen, gynaecologen, pathologen, seksuologen en bekkenfysiotherapeuten onderzoek gedaan naar de vulvazorg.

Probleem achterhalen

De behandeling en begeleiding is niet altijd goed, ziet Van Hees. “Vrouwen worden meestal eerst behandeld voor een schimmelinfectie als ze jeuk hebben aan de vulva, soms meerdere keren. Maar vaak is er helemaal geen sprake van een schimmelinfectie”, zegt de dermatoloog in een bericht van het Erasmus MC.

Het duurt soms lang voor de arts kan achterhalen wat het werkelijke probleem is. Zo kan bijvoorbeeld eczeem, psoriasis of een voorstadium van schaamlipkanker ook jeuk in de schaamstreek veroorzaken.

Zorgnetwerk

Alle ziekenhuizen betrokken bij het zorgnetwerk kunnen nu “eenduidige en uniforme behandelingen bieden”. Als een ziektebeeld ingewikkeld is, kan het eens in de zes weken besproken worden in een overleg waarbij specialisten uit verschillende ziekenhuizen en disciplines aansluiten.

“We bekijken de patiënt met vulvaklachten van alle kanten”, zegt Van Hees. “Zo kunnen we haar een integraal en volledig behandelperspectief bieden. We leren van elkaars kennis en expertise, dat is tijdens al onze bijeenkomsten gebleken.” (ANP)