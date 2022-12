Artsen strijden voor plantaardig ziekenhuismenu als standaard

Zevenhonderd zorgprofessionals hebben zich inmiddels geschaard achter een recent gepresenteerd manifest voor plantaardig eten als standaardmenu in de ziekenhuizen. In alle provincies zijn er collega’s die zich ook daadwerkelijk willen inzetten om dat te bereiken. Dat zegt de initiatiefnemer Patrick Deckers, orthopedisch chirurg in het Limburgse ziekenhuis Zuyderland. Hij is ook oprichter van Caring Doctors, een club van zes artsen die welvaartsziekten door het eten van (te veel) vlees en zuivel wil bestrijden, en tegelijk ook de gevolgen van de bio-industrie voor het klimaat.

De dokters baseren hun actie op het rapport van de EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health, waarin 37 wetenschappers zeggen dat onze planeet in de toekomst 10 miljard mensen fatsoenlijk kan voeden, mits eetgewoonten en voedselproductie- en aanbod veranderen.

Polderen

Deckers beseft ook wel dat vlees en zuivel voorlopig niet uit te bannen zijn maar “we moeten niet dertig jaar meer polderen” over de beperkingen aan het gebruik ervan. Klimaat, voedselzekerheid en zorg, kortom aarde en mens, kunnen dat volgens de dokter niet meer lijden. De intensieve veehouderij kan er ook nog eens toe leiden dat diereninfecties overgaan op mensen. Ook noemt Deckers het dierenwelzijn in de bio-industrie “ondermaats”.

Rood en bewerkt

De ziekenhuizen hebben een voorbeeldfunctie, zegt de arts, en daarom richt hij zich speciaal op ziekenhuismaaltijden. Niet dat hij vindt dat niemand meer eens een stukje vlees zou kunnen bestellen. Er kunnen zelfs redenen zijn om toch wat vlees en zuivel tot je te nemen, erkent hij. Maar hij kan niet verkroppen dat met name rood en bewerkt vlees, dat kanker kan bevorderen, nog doodgewoon zijn in ’s lands hospitalen.

Koudwatervrees

Hij ziet geen “onwelwillendheid” in de ziekenhuizen en wordt “best wel begrepen”, maar hij ziet nogal wat “koudwatervrees” . Hij krijgt vragen over hoe patiënten het zullen ervaren, of voeding zonder vlees wel volwaardig is en of het niet allemaal heel moeilijk zal zijn.

New York

Het is een “transitietraject”, aldus Deckers, maar het kan snel gaan. In elf New Yorkse ziekenhuizen is plantaardig als sinds een jaar de standaard, vertelt hij. Als patiënten naar huis gaan, gaan ze mogelijk ook bewuster met hun eten om, hoopt Deckers. Mensen vinden het vaak een eigen keuze om vlees te eten, maar moeten volgens de arts wel beseffen dat er een flinke schaduwzijde aan zit.

Geen standpunt

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft geen standpunt, omdat de ziekenhuizen met hun cateraars zelf bepalen wat er gegeten wordt. De woordvoerder wijst er ook op dat er altijd wel vegetarische en veganistische opties zijn. (ANP)