Artsen willen niet meewerken aan verplichte testen bij uitzetting

De organisatie vindt dat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg het voorstel beter kan intrekken. Als de wet er toch komt, dan zal de KNMG artsen adviseren “hieraan geen medewerking te verlenen”. In een brief aan het ministerie heeft de organisatie haar bezwaren duidelijk gemaakt. De brief is ook ondertekend door de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten.

Corona

Het idee achter de regel is dat mensen die het land uit moeten, bijvoorbeeld na een definitief afgewezen asielverzoek, hun terugkeer niet kunnen frustreren door medewerking aan noodzakelijke medische testen te weigeren. Zo was het tijdens de coronapandemie een tijd verplicht om een negatieve coronatest te overhandigen om te mogen vliegen. Om problemen hiermee in de toekomst te voorkomen, wil de staatssecretaris mensen desnoods onder dwang laten testen.

Niet toegestaan

Wat de KNMG betreft gaat dat dus niet gebeuren. “Medisch onderzoek dat tegen iemands wil wordt uitgevoerd is niet toegestaan, tenzij daar een dringende reden voor is”, legt de organisatie uit. “Een dringende reden kan bijvoorbeeld gelegen zijn in de gezondheid van de betrokkene zelf, of die van andere mensen. Het afnemen van een gedwongen onderzoek voor het daadwerkelijk realiseren van de uitzetting van mensen met een vertrekplicht ziet de KNMG niet als een dergelijke dringende reden.” Van medewerking van artsen kan daarom “geen sprake zijn”, klinkt het.

De KNMG is een samenwerkingsverband van acht medische beroepsorganisaties, waaronder de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Federatie Medisch Specialisten. De achterban bestaat daarmee uit ruim 65.000 artsen. (ANP)